Mini-invierno: cuáles son las vacunas que se recomiendan para prevenir enfermedades

Estos últimos días los salteños debieron adaptarse de forma anticipada al mini invierno que atraviesa la provincia, por lo que estos choques de temperaturas entre frío polar y calidez no son buenos para la salud, por eso recomiendan cuidados y vacunación para prevenir enfermedades graves.

Adriana Jure, jefa del programa de Inmunización, explicó que la vacunación está disponible los 365 días del año y que ayudan a prevenir enfermedades prevalentes sobre todo en esta época de otoño-invierno.

En época de temperaturas bajas, la inoculación contra el neumococo y la pentavalente protegen ante los distintos tipos de neumonías y meningitis; la antigripal juega un papel esencial ya que es primordial para personas con mayores complicaciones ante la influenza o gripe.

La vacuna antigripal esta disponible de forma gratuita para:

Mayores de 65 años

Embarazadas

Personas de 6 meses a 24 meses

Personas con factor de riesgo que tengan entre 2 a 64 años

Los factores de riesgo varían entre enfermedades cardiacas, diabetes, respiratorias o que afecten la inmunidad como el caso de cáncer, o quienes reciban medicación, con inmuno compromiso.

En el caso de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio que provoca la bronquiolitis y neumonía en bebés pequeños, se recomienda en el embarazo entre las 32 y 36 semanas de gestación.

Otra de las vacunas recomendadas es la del neumococo no solamente para niños que la reciben a los 2 meses, 4 meses y al año de edad, sino también para mayores de 65 años que no hayan sido vacunados antes y para personas de riesgo (no se trata de una vacuna anual) explicó en FM Aries. Dentro de la vacuna contra el neumococo también se incorporan a los tabaquistas.

En cuanto a la demanda de vacunas, comentó que Salta es una provincia donde la comunidad busca vacunarse, sobre todo a los menores y en caso de la antigripal las personas adultas llegada la época del otoño se acercan a inocularse.

Prevención

Las prevenciones en esta temporada: evitar los cambios bruscos de temperatura, prever ambientes sanos libres de humo, consumir frutas de estación, continuar con el lavado de mano, en caso de presentar síntomas de enfermedad consultar con especialistas y no estar en contacto sobre todo con personas de riesgo.

Vacuna contra el dengue

Indicó que la vacunación contra el dengue en la capital salteña no se inició todavía, si bien estaba prevista para principios de mayo, se encuentran trabajando, además que Nación anunció que iniciarían una estrategia para enviar provisiones.

“Ahora hace frio y empezamos a olvidar el dengue, pero debemos hacernos cargo todo el año”.

Vacuna AstraZeneca

En la provincia se implementó la vacuna sobre todo al principio como una estrategia contra el COVID-19. Hasta el momento Salta no reportó ningún evento de trombosis grave por la vacuna.

Llevó tranquilidad a la población al explicar que muchos eventos o enfermedades que atribuyen a la vacuna cuestionada, tenían lugar antes de la inoculación: “se intenta relacionar todo con la vacunación” y aclaró que actualmente se inocula con vacunas Pfizer o Moderna.