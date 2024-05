Espert confirmó que el pacto con los gobernadores será el 25 de mayo en Córdoba: “Se hará con o sin Ley Bases”

Este martes estuvo signado por los cortocircuitos internos en el Gobierno por el posible corrimiento de la fecha del Pacto de Mayo. Mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que no se correrá la fecha (25 de mayo en Córdoba), Javier Milei dijo que sí si no se logra la aprobación de la Ley Bases en el Senado en los próximos días.

Ahora quien habló y confirmó que el encuentro con los gobernadores se hará como estaba previsto fue el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, José Luis Espert. Aseguró que la Ley Bases está avanzando en el Senado y que el Gobierno aceptaría las modificaciones que propone la oposición dialoguista.

“Las modificaciones que hasta ahora se pidieron son razonables. No debería haber problema con eso cuando vuelva a Diputados. No se cuánto tiempo va a tardar el trabajo en comisión en el Senado ni cuándo va a ser la sesión. Así que no tengo idea cuánto llegaría a Diputados. Pero el acto en Córdoba se hace el sábado 25 de mayo, con ley o sin ley. Nadie va a poner en tela de juicio el pacto con la ley que ya está a punto de salir”, confió.

De la misma manera, el diputado señaló que los puntos de ley no van a cambiar. “La educación pública la tenemos y está en la constitución. Lo único que está en discusión es una parte del fondo de las universidades, ni siquiera el grueso que ya fue girado. Nunca el Gobierno puso en duda a las universidades. Tenemos educación pública, superior y de calidad”, indicó.