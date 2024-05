Reunión con Nación por vacuna contra el dengue: “No llegamos a nada”

El ministro de Salud de la provincia concurrió en representación de la provincia a la reunión con Nación, esperanzado porque se pongan en marcha acciones por parte del gobierno nacional para combatir al dengue, lo cual no sucedió.

Federico Mangione, titular del Ministerio de Salud de Salta, comentó que la convocatoria tuvo el fin de exponer el protocolo que implementó nuestra provincia contra el dengue, el cual se utilizaría de modelo para iniciar una vacunación.

Si bien concluyeron que iniciarían un grupo de trabajo para determinar cuándo y cómo comenzarían el protocolo de vacunación en los lugares más afectados, no tuvo la reunión el fin que se esperaba, ya que el objetivo era saber si se aportaría a Salta una cantidad de vacunas, lo cual no sucedió: “Querían que contemos nuestra experiencia y sacar algo para ellos, un poquito sana, sana me pareció”.

“No quedamos en nada, más que un protocolo y los tiempos apremian”.

Uno de los puntos importantes, era saber si contaríamos con vacunas para aplicar en Capital, las cuales se impartirán, pero por aporte exclusivo de provincia, llegando a contar con 9000 dosis para inocular, dijo en FM Aries.

“De Nación no estamos recibiendo los aportes, ni siquiera científicos”.

Al ser endémico el dengue, las tareas para prevenir deben seguir constantemente, además que el mosquito transmisor ante el frío demostró también resistencia.

Compra de vacunas

La compra efectuada entre la empresa Takeda y la provincia, se logró por accionar propio, consiguiendo la dosis a 28 dólares comprando inicialmente 20 mil dosis con opción a comprar 20 mil más, para prevenir ante la falta: “Nación tiene que comenzar a actuar para conseguir y comprar estas dosis”.