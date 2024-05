La inesperada reacción de Flor de la V tras ser el escandaloso rumor de romance con el Turco Naim

La escandalosa separación entre Emilia Attias y el Turco Naim invadió los medios de comunicación y las redes sociales por los rumores de una tercera en discordia.

En dichas versiones, se especuló con la participación de Nicolás Francella, pero también todas las miradas apuntaron hacia Flor de V.

La conductora de Intrusos fue vinculada íntimamente con el actor por quien dio la primicia, la periodista Yanina Latorre, y su reacción resultó por demás extraña.

LA INSÓLITA REACCIÓN DE FLOR DE LA V TRAS EL ESCÁNDALO DEL TURCO NAIM

Al iniciar su programa, “Intrusos”, de la V no abordó el tema en absoluto y, en cambio, optó por poner una canción al aire.

“Hola, hola. Bienvenidos. ¡Que explote!”, pidió Florencia, mientras sonaba el tema “Yo te diré”, del grupo Miranda.

Y luego habló de la letra del tema: “Amémonos a escondidas, nena. Estemos en donde nadie esté. Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo”, y agregó: “Me vuelvo loca con Miranda”.

Tras este arranque a pura música, Flor contó cómo fue su noche de jueves, que coincidió con la bomba que lanzó Latorre y que la salpicó.

“Al final no salí. Tenía que ir a un evento de diseñadores, tenía el outfit preparado, pero fui a mi casa y me quedé”, dijo la conductora. “Me quedé a alimentar a mi familia. Sentí culpa. Antes de ser madre no sabía lo que era la culpa”, cerró con filosa ironía.

Paradójicamente, hace dos semanas, Naim estuvo invitado al ciclo de Flor de la V. Allí, ambos recordaron cuando trabajaron juntos para segmentos en La Pelu y Videomatch y reconectaron con la nostalgia de aquellos años.