Escuelas privadas solicitan ampliación del programa de vouchers educativos

La Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP) y la Asociación de Institutos Privados de Buenos Aires (AIEPBA) le pidieron al Ministerio de Capital Humano que extiendan los beneficios Programa de Vouchers Educativos para todos colegios que no sean de gestión pública.

Actualmente, del programa puede acceder las escuelas privadas que reciben un aporte estatal del 75 al 100%. JUNEP y AIEPBA presentaron un escrito a la Secretaría de Educación del ministerio que conduce Sandra Pettovello donde proponen que se extiendan los vouchers a los alumnos de escuelas que reciben menos del 75 % e, incluso, se beneficie a las que no reciben ningún tipo de subsidio, pero sus comunidades lo necesitan.

"Consideramos que ya se han establecido las bases para determinar el grado de ejecución del presupuesto asignado, por lo que es el momento adecuado para reconsiderar la extensión del programa", explicaron JUNEP y EIEPBA en un escrito que presentaron a la Secretaría de Educación.

Finalmente, las entidades agradecieron el programa de vouchers y dieron argumentos para sostenerla en el tiempo. "Valoramos la iniciativa del gobierno nacional que respalda a un sector de la sociedad que se esfuerza por mantener a sus hijos en el sistema educativo privado, contribuyendo indirectamente a las instituciones de gestión privada que representan cerca del 30% del alumnado argentino", explicaron en el escrito.

Cómo es el sistema de vouchers educativos

El subsidio está dirigido principalmente a familias de bajos ingresos o con dificultades financieras y se entregará en forma de cupón o vale para pagar parte de la matrícula o cuotas mensuales escolares. El subsidio consiste en una cantidad fija de dinero que se entregará mensualmente por cada hijo que asista a la escuela.

En una primera instancia, no se habilitará la posibilidad para todos los colegios, será solo para aquellos que reciban al menos el 75% de subvención estatal y que la cuota mensual no supere los $54.396 y tendrá un tope de $27.198 por hijo. Y solo podrán acceder al beneficio económico las familias cuyos ingresos no superen los 7 salarios mínimos, que en la actualidad alcanzarían hasta $1.419.600 por mes. Fuente: Ámbito