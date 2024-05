Emotiva despedida de los familiares de "Ratita" en redes sociales

Sigue la conmoción entre los familiares, amigos y conocidos de Ezequiel "Ratita" Gutiérrez, joven de 24 años quien fue asesinado el domingo por la mañana a plena luz del día cuando se encontraba con otro amigo por el barrio de Santa Ana II.

Por lo que se sabe hasta el momento, una camioneta Fiat Toro interceptaron a la víctima y a su amigo y sin mediar palabra dispararon contra ellos para darse a la fuga. La peor parte se la llevó Ezequiel quien recibió de lleno los proyectiles del arma de fuego.

Inmediatamente fue trasladado al hospital San Bernardo aunque falleció antes de llegar al nosocomio. Lo sucedido llevó conmoción y tristeza en sus seres queridos y no dudaron en dedicarles unas palabras en las redes sociales.

Uno de los mensajes más emotivos fue de su hermana Aylén quien expresó en Facebook "Aún no caigo, loco. Justicia por mi 'manito'. Me lo arrebataron. No hay palabras para este dolor" escribió junto a un video con fotos de ambos.