Conflicto con España: "No presentaría problemas para los argentinos que viajen"

Javier Milei se vio involucrado en un nuevo conflicto internacional. Esta vez generó un enfrentamiento con Pedro Sánchez, presidente de España, y que podría ser elevado a la Unión Europea.

En conversaciones con InformateSalta, el magíster en Relaciones Internacionales, Martín Rodríguez, dijo que “fueron palabras que no debería haber dicho un presidente, no fue bueno para nuestro país, sin embargo, "las medidas que tomó España fueron exageradas”, calificando la situación del plano internacional.

Además, el especialista aclaró que esta situación afecta en cuanto al apoyo que recibe Argentina de España en el G7, en el posible ingreso del país en el OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y "las cuestiones con préstamos en el FMI donde España forma parte, no es decisivo pero tiene un voto", agregó.

En cuanto al retiro de la Embajadora española en Argentina mencionó que "no es algo grave, pero el problema es que no tiene vuelta fija y el gobierno argentino ya dijo que no van a pedir disculpas". Teniendo en cuenta esto, no habría mayores repercusiones salvo que "el gobierno de España le diga a sus empresas donde invertir y donde no”, destacó Rodríguez.

Por último, en la misma línea del retiro de la Embajadora, Rodríguez mencionó que esto no significaría un problema para los argentinos que quieran viajar a la península.