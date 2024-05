"Vivo un infierno": Denunció a su capataz por tocarle las partes íntimas y denigrarlo

Tomó trascendencia la denuncia hecha por un trabajador de la construcción ante la Policía, en contra de un superior pues afirmó que éste no solo vendría acosándolo desde hace tiempo, sino que lo habría obligado a tocar sus partes íntimas bajo intimidaciones.

¿Qué fue lo que ocurrió? Según la información que compartió HolaSalta, esta situación se suscitó en el sur de la provincia, más precisamente en la localidad de El Potrero, Rosario de la Frontera, donde el denunciante sería obrero en la construcción del nuevo hospital.

En base a la acusación que radicó ante la Policía el pasado viernes, el damnificado apuntó contra uno de sus superiores, un capataz, a quien lo denunció penalmente por abuso sexual, esto por una serie de situaciones que habrían acontecido desde hace un par de meses.

Al parecer, en las últimas semanas este capataz habría comenzado a acosarlo de forma verbal al obrero, lo que siguió con tocamientos en sus partes íntimas, algunas de estas ante sus otros compañeros, lo que derivó en burlas de estos.

Ante los efectivos, el joven de 21 años dijo “vivir un infierno” mientras cumple labores en este trabajo que lo necesita “si o si para dar de comer” a su familia. “No doy más, me amenazó a qué si no me dejo, me va a echar de la obra”, afirmó.

El medio citado agregó que desde la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera habría prohibido al acusado “no dirigirse de forma verbal, solo hacerlo por parte de tercera persona y no seguir causando acoso hacia el damnificado”, como acción ante la denuncia.