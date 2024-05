Familia fue embestida por un colectivo en Av. Tavella: "Por suerte fue un susto nada más"

Pasada las 9.30 de la mañana de este viernes, y bajo una persistente llovizna la colectora de Avenida Tavella fue escenario de un fuerte choque.

Según se conoció, un VW con una familia bordo esperaba sobre colectora por el ingreso de un camión a una empresa, de imprevisto fueron colisionados por detrás por un colectivo de la empresa Ahynarca del corredor Transversal con pasajeros a bordo.

Tras el impacto y según lo expresado tanto por el conductor del automóvil como por el chofer del transporte público, no se registraron lesionados, solo daños materiales en ambos vehículos.

A través de Multivisión, el conductor del auto, en el que viajaba junto a su esposa e hija de 3 años contó detalles de la situación. "Estaba un camión ingresando a esta planta, yo estaba parado atrás y veía que el colectivo no frenaba, me chocó y se me metió esa parte del vidrio en el camión. Me dijo que no le frenó. Todo pasa rápido, todos nos fuimos para adelante, decí que estábamos con cinturón sobre todo la nena, pero bueno, susto nada más".

Por su parte el chofer del colectivo transversal dio su versión. "Se me patinó, venía con gente, están todos bien. Yo había visto el auto allá, frené y se me iba no más, seguro la calzada, los frenos de diez. Fallla del ambiente, no del colectivo. Gracias a Dios fue material, venía embalado, pero se me resbaló".