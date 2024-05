ETF de Ethereum: qué implica su aprobación y que sucederá con el precio de las principales criptomonedas

La Securities and Exchange Commission (SEC) de EEUU dio el visto bueno para que lleguen los primeros fondos cotizados en bolsa que invierten directamente en la criptomoneda Ether del protocolo Ethereum. La entidad aprobó los archivos 19b-4 de BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark, Invesco Galaxy y Franklin Templeton.

Pese a esto, los ETFs de Ethereum al contado podrían tardar meses de debutar oficialmente, ya que los presentadores de los ETFs aún todavía no recibieron el registro S-1. Esta es una diferencia central con lo que fue el proceso de los ETFs de Bitcoin que comenzaron a cotizar al día siguiente de la venia de la SEC.

Iñaki Apezteguia, Chief Research Officer de Crossing Capital dijo que si bien la noticia era esperada sorprendió pero por algunos detalles. "A Ethereum se lo persiguió si fuese un security y siempre se lo ha perseguido mucho más que a Bitcoin, entonces por ahí se pensaba que podía haber una resistencia mayor", detalló.

"Creo que la SEC se la vio un poco encorsetada por el Congreso, por los grandes fondos, y de alguna manera se ejerció una presión fuerte como para que esto se dé", detalló Apezteguía aunque detalló que la SEC puede eventualmente continuar una cruzada contra ETH en lo que se refiere al staking de esta criptomoneda.

Cabe resaltar que la red Ethereum es una red "Proof of Stake", en la que los holders de ETH pueden poner en staking su ETH para proteger la red y ganar recompensas. "El staking es algo que quedó afuera de la aprobación de los ETF spot de ETH, situación que no es menor, porque los fondos que estarían comprando ETH para poner de colateral para emitir ETF, no pueden hacer staking con ese ETH y ahí están perdiendo hoy un 4% anual", destacó.

En cuanto a lo positivo, el experto detalló: "El hecho de que se lo considere a Ethereum para un fondo que cotiza en bolsa y que el colateral no sea denominado un security sino como un commodity, se podría trasladar a las criptomonedas y ese ruido que pesaba de ser un security estaría desactivado con esta decisión sobre el ETF".

Cómo impacta en Wall Street la decisión de la SEC de aprobar ETF de Ethereum

Mauricio Novelli, co-founder de N&W Professional Traders, explicó en diálogo con Ámbito, qué significa para el mercado bursátil esta decisión de la SEC. "No me no me sorprendió básicamente por el principio fundamental de cualquier inversor, que es cuando se encuentra una buena oportunidad de inversión se quiere más de eso porque le está dando un muy buen rendimiento el ETF de Bitcoin", dijo.

"Wall Street se metió de lleno en el mundo de las criptomonedas, lo hizo primero con Bitcoin y, por qué no hacerlo con su hermana menor que es Ethereum. Yo pienso que ese va a ser el camino, van a seguir avanzando con las cripto. Es algo que trae frescura a todo el ecosistema y además va a traer mucho dinero del mundo tradicional al mundo no tradicional, o sea el mundo cripto. Creo que va a implicar una apreciación tanto en Bitcoin como en Ethereum de acá al futuro", amplió.

Cabe recordar que el 10 enero de este año, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aprobó 11 fondos cotizados en bolsa al contado basados en Bitcoin.

Ethereum: qué se espera que suceda con su precio en las próximas semanas

Para Apezteguía se puede hacer un paralelismo con el BTC. "Si trazamos un paralelo de lo que pasó con Bitcoin, cuando aprobaron el ETF de Bitcoin, estaba en u$s47.000 y luego bajó a u$s40.000 en los siguientes 20 días, y después que tocó piso se fue a u$s73.000 e hizo casi un 100% en un mes y medio. Puede que pase lo mismo con Ethereum con esta noticia, que retroceda hasta los u$s3.000 y después vaya a buscar su precio máximo anterior o superarlo".

"Habrá que esperar a las próximas semanas para que el ETF de ETH comience a funcionar a diferencia de lo que sucedió cuando la SEC aprobó el fondo al contado de Bitcoin"

Por su parte, el analista financiero Santiago Amat le dijo a Ámbito que "se esperaba esta decisión de la SEC y por eso el mercado lo descontó antes de que suceda; pasó lo que siempre pasa, comprar el rumor y vender la noticia". "Hoy llegó a los u$s4.000 y después bajó", dijo pero alertó que: "Habrá que esperar a las próximas semanas para que el ETF de ETH comience a funcionar a diferencia de lo que sucedió cuando la SEC aprobó el fondo al contado de Bitcoin".

"Obviamente es algo mega positivo. Tal vez, en los días siguientes baje un poquito están descontando toda la subida que se experimentó", dijo y agregó: "Esto es algo muy optimista a mediano y largo plazo. Seguramente vamos a ver Ether que rompa los máximos históricos, pero siempre con cautela dado que no estamos exentos de una manipulación de mercado y los que vienen holdeando Ether van a aprovechar para tomar ganancia por eso recomiendo hacer compras escalonadas mientras cae. Yo creo que a mediano plazo vamos a ver un ETH a u$s6000", cerró.