Gustavo Vaccarella dio su versión de los hechos y su vínculo con Lautaro Ramasco

El conductor televisivo explicó en vivo por Multivisión cómo lo conoció, qué relación tuvo y que pasó en su ex mujer, Cecilia Sanso y los mensajes con el fallecido Lautaro Ramasco, a quien la familia acusa de estar involucrado en su muerte.

Reconoció que tiene 3 denuncias por violencia de género de su ex mujer y que tuvo forcejeos en una oportunidad con Ramasco.

"Lamento lo sucedido, no tuve nada que ver con lo sucedido, cargo la tristeza y la incomodidad de las barbaridades injustas que se han dicho, con la tranquilidad de no tener nada que ver con lo sucedido, la única verdad es ésta", manifestó primeramente por Multivisión Federal.

"A Lautaro solo lo vi dos veces"

Sobre los mensajes a través de WhatsApp que circulan, el conductor indicó: "Hubo ida y vuelta de mensajes, fines de septiembre mi ex pareja me anuncia el inicio de una relación con él, que había conocido a alguien por Tinder y que se había enamorado. A principios de diciembre se interrumpe su relación y vuelvo a tener un acercamiento con mi ex pareja, ahí empiezan los mensajes, él me culpaba de terminar su relación, yo nada que ver, me culpaba con eso, su tenor era hacerla quedar mal ante mí como diciendo que es una mujer de relaciones paralelas".

Respecto a lo dicho por la familia de Ramasco, por cuanto supuestas amenazas que el conductor le habría hecho a Ramasco, aclaró: "No teniendo nada que ver con la ruptura de ellos, yo solo le anticipaba a él, recordando lo que le había dicho, que a él tarde o temprano le iba a pasar lo mismo, que también lo iban a dejar, eso tomaron como amenaza", explicó.

"Mi pésame a la familia Ramasco, no tenía vínculo ninguno con Lautaro, su nombre aparece por una relación paralela de la madre de mis hijos"

En otra parte, indicó que el día del accidente, su expareja le escribe; previamente habían hablado de otras cosas pero "a las 20.05 me pone ‘quiero creer que no tuviste nada que ver con lo que le pasó a Lautaro’, no entendía nada… ‘no sé qué le pasó pero no tengo nada que ver’, ‘eso espero’, ‘se puede saber qué le pasó? Ya me escribió la impresentable de tu cuñada’; así me entero”.

Por último, Vaccarella expresó: "De mi ex pareja, me desilusiona, debe ser que los 12 años no estuvo conmigo, estuvo con otra persona, hacia atrás no tengo ninguna denuncia de género ni de nada; de Roxana Ramasco no me sorprende".

“El último chat con Lautaro fue en noviembre, con el mismo tono, anticipando que iba a pasarle lo mismo que a mí, que tarde o temprano lo iban a dejar; publican lo que les conviene, lo sacan de contexto”