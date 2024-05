Los dos campeones del Mundo que jugarán los Juegos Ólimpicos

“No lo tenemos resuelto al 100%, tenemos varias opciones, no solo tres, y estamos definiéndolas”. Así se refería Javier Mascherano en una entrevista con Infobae sobre el trío de mayores que debe elegir para representar a la selección argentina en los Juegos Olímpicos, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto en la capital de Francia, París. Ese margen empieza a achicarse porque este martes se conoció que hay dos campeones del mundo que representarán a la Albiceleste para ir en busca de la tercera presea dorada después de los logros en Atenas 2004 y Beijing 2008.

“Se acaban de confirmar dos integrantes del equipo de Javier Mascherano que van a estar en la selección argentina en los Juegos Olímpicos. Dos jugadores de la Selección Mayor. Un defensor y un delantero, los dos juegan en Europa: estamos hablando de Nicolás Otamendi y Julián Álvarez. Ambos ya están confirmados”, informó el periodista Mariano Antico en TyCSports.

En este sentido, agregó que ya hay acuerdo del Benfica y Manchester City para acordar la cesión de cada uno: “Los clubes dieron el ok, es muy importante que lo den porque no es una competencia FIFA, no está bajo el calendario FIFA y necesitan si o si que los clubes lo cedan. Lo concreto es que los dos van a ser parte de los Juegos Olímpicos en París”.

Las dudas se depositan en quien se hará acreedor del último lugar disponible para algún futbolista mayor de 23 años. “Me entusiasma la idea de estar en los Juegos Olímpicos, quiero estar. Hablé con Mascherano y le dije que quiero ir. Ojalá me dejen ir”, declaró Enzo Fernández en su llegada a la Argentina después de su temporada en Chelsea, pero el volante central está dentro de la edad permitida entre los menores. “Ese lugar está reservado para el Dibu Martínez para completar los tres mayores con Julián Álvarez y Nicolás Otamendi, que estarán entre los 18″, precisó Antico.

En esa sintonía, el cronista especializado en la Celeste y Blanca, Gastón Edul, informó: “La selección argentina está esperando la autorización por tres jugadores más: Dibu Martínez, Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. Todavía no están confirmados”.