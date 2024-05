Ambulantes e Inspectores enfrentados afuera del Materno "No esta permitido la venta de alimentos"

A poco más de un mes de un fuerte operativo donde ambulantes del hospital público Materno Infantil fueron retirados de las puertas del nosocomio a pedido de las autoridades del lugar, se volvieron a generar inconvenientes por la insistencia de los trabajadores en permanecer en el lugar.

Lo que se conoció en aquel momento fue que autoridades del nosocomio consideraron que los productos alimenticios que se comercializan en el lugar, pierden la cadena de frío y ponen en riesgo la salud de la comunidad.

En esta oportunidad, según informó Somos Salta, inspectores regresaban de un operativo desde zona Norte y observaron los trabajadores vendiendo milanesas, por los invitaron a retirarse del hospital, los vendedores insistieron en quedarse, lo que terminó en empujones e insultos.

Luego cargaron las cosas en un vehículo particular y se retiraron pero a los 15 minutos intentaron volver a instalarse de manera fallida ya que los inspectores volvieron a correrlos.

Desde la Secretaria de Espacios Públicos y Espacios Verdes, Esteban Carral explicó la situación. "Había un operativo rutinario, de despeje de los vendedores ambulantes, invitándolos a que se retiren del lugar porque no se puede hacer la venta de alimentos en la vía pública en las características que lo estaban haciendo y ante la insistencia de los inspectores para que se retiren y hacer caso omiso, se procedió al decomiso de la mercadería como corresponde, luego de dos avisos verbales y de hacer un acta en el lugar, lo cual terminó como siempre en la agresión para los inspectores", dijo.

Según contó el secretario, la agresión escaló en violencia a tal punto que abrieron el vehículo cuando se estaba retirando y sacaron la mercadería decomisadas. "20 minutos después pasó un vehículo de control y estaban instalados nuevamente, es recurrente el tema del lugar, tenemos un pedido desde el nosocomio".

Se enferman en las puertas, salen y se vuelven a enfermar

Carral advirtió que no existe permiso para la venta de comida en las vías públicas, pero como se exhibe en los videos es muy difícil pedirle carnet de manipulación de alimento. "Más allá de eso no pueden exhibirse mercadería libremente para el consumo en las puertas de un hospital donde pasan 6 líneas de colectivos con todo lo que significa eso y vehículos, ambientalmente no está permitido la venta de alimentos".

"Seguiremos insistiendo y hablaremos con ellos, explicándoles que no pueden hacer ese tipo de actividades en la vía pública. Seguramente mañana tendremos un puesto de prevención en el lugar para evitar que se instalen, pero este no es el mecanismo por el que estamos bregando para tener una ciudad más ordenada, más seria y más responsables", dijo.

Por último, el secretario invitó a los trabajadores a que visiten a la Secretaría de Espacios Públicos para conversar y empezar a entender cuáles son los mecanismos.