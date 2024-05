Concejo deliberante: cuestionaron los recortes en subsidios del transporte

Los ediles también se hicieron eco de los recortes que afectaron a la provincia en materia de transporte. Cuestionaron que siempre se beneficie al AMBA.

En el inicio de la sesión del Concejo Deliberante, el edil Ángel Ortíz, aseguró que la provincia está haciendo esfuerzos enormes por mantener el precio del boleto y este termina siendo uno de los más bajos en la región en comparación de otras provincias.

“Al AMBA no le sacaron los subsidios y esto nos perjudica enormemente”

Ortiz afirmó que los esfuerzos que está haciendo la provincia no serían necesarios si la Nación no hubiese dejado a la deriva con los fondos como lo hizo. Pero esta situación no fue para todos por igual porque el AMBA mantiene los beneficios. “Al AMBA no le sacaron los subsidios y esto nos perjudica enormemente” aseguró el concejal.

El también referente gremial, agregó, que “la gente hace un esfuerzo muy grande porque lo toman por necesidad, para ir a trabajar”. Además, explicó que por ejemplo, en el comercio, pagar el transporte hoy corresponde al 9% de su salario.

“Queremos que el transporte sea accesible para todos, toda la gente del interior tiene los mismos derechos de un porteño” apuntó el concejal en relación a la situación que perjudica a los salteños.