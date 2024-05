Recoleta: el video del salvaje robo piraña que incluyó piñas y patadas a un estudiante en un colectivo

Facundo, un estudiante, sufrió un salvaje robo piraña el lunes por la noche mientras viajaba a bordo de un colectivo de la línea 68. El ataque, en el que participaron alrededor de ochos ladrones -entre hombres y mujeres-, ocurrió cerca del cruce de las avenidas Santa Fe y Pueyrredón, en barrio porteño de Recoleta. El video que grabó una de las cámaras de seguridad instalada dentro del colectivo muestra toda la secuencia desde, que el joven subió al coche hasta que uno de los delincuentes le intentó quitar el celular y se aferró a él mientras recibía piñas y, tras caer al piso del transporte, patadas en la cabeza.

“El pasado lunes, cerca de las 20, yo tomé el colectivo en Mansilla y Larrea. Me senté y, como es una zona que yo no conozco mucho, saque el celular para orientarme. Me lo quedé en la mano, consciente de que me podía pasar cualquier cosa pero siempre pegado al cuerpo. Ni bien empezó a subir esta gente, me di cuenta de que algo pasaba. Se iban mirando entre ellos, hacían señas a las cámaras eintentaban no mostrar su cara”, relató Facundo en diálogo con TN.

“Cuando llegamos a Santa Fe y Pueyrredón, estas personas ya me habían estudiado. Sabían que había sacado el celular. Yo, en ese momento, no estaba tan al tanto de que todas estas personas se habían juntado para proceder así. Nunca pensé que tanta gente pudiera estar tramando esto. Pero lo cierto es que habían dejado el asiento preparado a propósito. Es uno de los pocos que no tiene vista periférica de la parte de atrás. Estaba todo tramado. Fue una emboscada”, detalló.

Sobre el momento específico del robo y posterior huida, el estudiante recordó: “Yo sentí el tirón del celular y empecé a tirar también. En ese tironeo caí al piso, empecé a sentir piñas y patadas en la cara. El celular se lo llegaron a llevar y no había nada que pudiera hacer. Mientras continuaba el robo, todos los cómplices intentaban escaparse por la puertita y no podía. Intentaron también sacarme la mochila pero la recuperé. Una vez se fueron, logré pararme y estaba muy aturdido”.

Debido a otras obligaciones que tenía que cumplir, Facundo recién pudo hacer la denuncia policial el miércoles. “Yo soy un estudiante, estoy laburando en Buenos Aires. El martes, como pude, tuve que seguir con mi vida. Rendía parciales. Tomé como prioridad eso antes que todo. Y recién dos días después fui a la comisaría. Lo único malo es que la localización del celular se perdió. Pero lo que menos importa ahora es el celular”, completó.

Según pudo saber LA NACION de fuentes de la Policía de la Ciudad, la correspondiente denuncia se realizó en la Comisaría 14A. El teléfono sustraído eran un iPhone 15. Un día después del hurto, los ladrones se comunicaron telefónicamente con la víctima indicando que eran empleados de Apple y le solicitaron un código.

Interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°4 a cargo del Dr. Vasser ante la Secretaría Única de la Dra. Gómez que solicitó la intervención de la División Investigaciones Comunales 2. /La Nacion