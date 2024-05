Accidente en un colectivo de Ale hnos: "Nos quedaron secuelas físicas y psicológicas"

A un año del trágico accidente sobre ruta 68, donde un colectivo de Ale hnos. que se dirigía a Coronel Moldes chocó y una mujer perdió la vida mientras otras 20, entre ellas un bebé, resultaron con lesiones de distintas consideraciones.

Ayer se realizó una marcha en la plaza central del pueblo donde algunas víctimas contaron lo que vivieron en ese momento y todo lo que siguió hasta el día de hoy.

Teresa dio su testimonio y se mostró aún conmocionada "fue una cosa que no se olvida, algo que nadie se imaginaba que iba pasar, y secuelas físicas como psicológicas. Tanto la sociedad como las autoridades se olvidaron".

En tanto Mauro confirmó que la empresa no se acercó más que al inicio de todo. "Eran preguntas y nunca te solucionaban nada, que tenés que presentar los estudios que tenés que hacer todo completo para que te puedan ayudar, encima nunca te dieron soluciones. Tuviste una pausa en tu vida, porque psicológicamente y físicamente es algo que sufrís".

La mujer agregó a su reclamo por Multivisión. "Me hice cargo de estudios y traslados, yo después de semejante accidente no me quería subir a un colectivo ni atada. Todos los gastos los asumí yo y mi familia, eso sumado a las oportunidades de trabajo, lo hice perder un mes de clases a mi hijo porque no quería que suba a un colectivo. Nunca Ale hnos. se acercó a darnos una gaza, un ibuprofeno nada, tuve corte en brazos manos estuve a punto de tener engangrenada una pierna, camine con bastón dos meses más después de fisioterapia. Estoy con zumbidos que me duran 4 días, es algo que no tenía antes del accidente".