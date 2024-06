Así fue el drámatico rescate de la familia intoxicada en Pinares: "Estaban tirados, con espuma en la boca"

El término "héroe" tal vez se queda corto para describir al comisario Pablo Barrientos, quien evitó una tragedia al rescatar a una familia entera de una intoxicación por gas en su hogar en el barrio Pinares de Cerrillos. El incidente, causado por una chimenea bloqueada por un nido de pájaros, podría haber tenido un desenlace fatal de no ser por su intervención.

Mientras se preparaba para ir trabajar, su esposa le alertó sobre una emergencia en la casa de sus vecinos. Al llegar, encontró a la niña y a su madre inconscientes, con espuma en la boca, en el suelo del patio delantero. El padre, en estado de shock, también había inhalado gas.

Sin dudarlo, actuó rápidamente, sacando a la niña al aire libre y pidiendo ayuda a un vecino para llevar a la madre fuera de la casa. Realizó maniobras de reanimación a la niña, quien finalmente mostró signos de vida. "Le hice respiración boca a boca y en ese momento le pedía que no se me vaya, que no se me vaya", recordó emocionado.

Más tarde, descubrió a la abuela de la familia, también inconsciente, dentro de la casa. Con la ayuda de un vecino y una ambulancia, lograron trasladar a todos los afectados al hospital. "Cuando la vi, la señora estaba sentada, con los brazos caídos, sin pulso. Decidí bajarla al suelo y hacerle RCP, aunque no respondía", detalló.

Barrientos, quien sufre de arritmia cardíaca, puso en riesgo su propia vida, ya que durante las maniobras de rescate también inhaló gas. "Comencé a sentir dolor de cabeza y pecho, los médicos me dijeron que inhalé 1.8 de gas y que, si hubiera inhalado 2, se habría complicado mucho debido a mi patología", contó.

Una vez recuperado, se reencontró con la familia rescatada, quienes le expresaron su gratitud. "Gracias a Dios y la Virgen, salió todo bien", comentó el comisario en FM Aries.