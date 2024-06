Congelamiento de estacionamiento medido: “Tenemos que pensar en el bolsillo del usuario”

El presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Gonzalo Nieva, explicó en dialogo con InformateSalta que el congelamiento se debe al contexto económico que se vive actualmente en el país y en respuesta a los requerimientos de los usuarios que deben pagarlo.

“Hay que tener en cuenta dos situaciones, por un lado, el interés de los permisionarios y por el otro el del usuario” explicó el concejal. Argumentó que “los usuarios vienen sosteniendo los costos de los aumentos de impuestos y la inflación” por lo que se tiene que tener en cuenta esto al momento de tomar cualquier decisión que impacte en el bolsillo de los salteños.

“El bolsillo del usuario viene soportando esto y ellos no se manifiestan, por eso tenemos que pensar nosotros y tomar decisiones” aseguró el edil.

En relación a la manifestación durante la última sesión, Nieva, aseguró que se “vivió una situación tensa y un clima hostil, con insultos y epítetos que no correspondían”, aunque aseguró que se trata de un sector que no es adepto al dialogo, no son todos los sectores iguales dentro de los permisionarios.

Por último, en relación a la digitalización del estacionamiento medido, se mostró a favor asegurando que se trata de una decisión que beneficiará a los usuarios.