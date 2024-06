Veteranos de Malvinas conmemoraron la soberanía sobre las Islas Malvinas

En el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, veteranos de Guerra de Malvinas encabezaron una formación Cívico-Militar en el campo de la Cruz.

InformateSalta dialogó con uno de los referentes de Veteranos de Malvinas y se expresó al respecto. "Nosotros los veteranos de guerra hacemos respetar la fecha ya que no tenemos la difusión. Lo que vi en las noticias nacionales parece que si no dan feriado no se recuerda".

Remarcó el hecho de que hoy naves extranjeras circundan nuestros mares. "Otras potencias nos sacan petróleo, hidrocarburo, la pesca y alguna vez, algún día apuntarán a la Antártida".

Por Ley, Salta dará lugar a que los Veteranos tomen la promesa a la Bandera a los alumnos de 4° Grado "Venimos trabajando hace muchos años con los Veteranos y ahora la Ministra nos dio para ir a las Escuelas. Vamos estar el 18 y 19 vamos a estar los veteranos tomando juramento a los chicos de 4° grado. Lo hacemos de corazón".