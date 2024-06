Inseguridad en B° Solidaridad: "Parece que están esperando que maten a alguien"

Tras un terrible ataque ocurrido hace pocas horas en Av. Ennio Pontussi entre Ruta provincial 26 y Circunvalación Sudeste, donde un joven que circulaba en su bicicleta fue sorprendido por cuatro sujetos que le robaron su bicicleta, los vecinos hicieron público la necesidad de mayor presencial policial.

Ante los constantes hechos de inseguridad en el barrio en general pero sobre todo sobre la avenida principal, que además es un acceso a la ciudad ya que conecta con la circunvalación, solicitaron medidas urgentes. "Es todos los días, todas las noches peleas, no dejan dormir de todo. Se esconden y roban. Gritan, no dejan dormir. Hacen de todo".

Otro vecino se mostró preocupado por sus hijos y los menores en general cuando transitan por la zona. "El problema es de los chicos, a 4 a 5 cuadras los deja el colectivo y tienen que ir más al fondo y ahí le quitan el celular".

Una joven mamá contó detalles del conflicto. "Ya no aguantamos más esta situación, a mi me robaron el día viernes, en media hora que me fui, volví y tenía todo abierto, cuchillos en mi casa. Ya no se puede estar. Es inevitable que te vean porque están ahí todo el tiempo y saben el horario en que uno pasa, o va y vuelve. A mi primo sin ir más lejos le quebraron la mandíbula y le hundieron la frente por quitarle la bicicleta, la cadenita".

La joven pidió presencia policial y reclamó por falta de iluminación. "En la entrada de la planta de Gas no hay iluminación y por tras de estos delincuentes mataron una chica, violaron a otra, viniendo de trabajar".

Insisten en la presencia de una Garita en la Avenida " No se ve presencia policial y pedimos la garita para que estemos tranquilo, no podemos ni salir a comprar".

Un vecino explicó que roban y se ocultan a los costados donde hay suma oscuridad. "Acá está iluminado, de acá se van para allá. El motivo de ellos es trabajar en el basurero y andan buscando que se les puede pegar en la manos. La Justicia parece que está esperando que maten a alguien".

Con respecto a una vivienda en mal estado que se encuentra en la zona, una vecina contó que se refugian ahí por lo cual habían pedido sean desalojados. "Siguen viviendo, primero nos dijeron que tenían que tener un pedido de desalojo pero nunca se fueron. A veces prenden fuego al lado del gasoducto y llamé al 911", contó por Multivisión.