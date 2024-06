Ley Bases: El gobierno aceptó las modificaciones y se proyecta un empate

En el debate de la Ley Bases en el Senado, el Gobierno decidió ceder a la presión y eliminó de la lista de privatizaciones a las empresas estatales Aerolíneas Argentina, Correo Argentino y RTA.

Además, el oficialismo también eliminó el capítulo previsional, por lo que los eventuales beneficiarios podrán seguir jubilándose sin contar con 30 años de aportes.

El senador radical Martín Lousteau anticipó que votará en contra de la ley Ómnibus y presentó un dictamen propio. Al tiempo que Maximiliano Abad, otra de las figuras fuertes del radicalismo, confirmó que acompañará el proyecto del Ejecutivo.

Algunos analistas proyectan un empate lo que podría ocasionar un pequeño inconveniente en la Cámara ya que Villaruel se encuentra supliendo la ausencia de Milei debido a su viaje al G7.

Uno de los juristas que remarca esto es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y posible futuro juez de la Corte, Manuel García Mansilla, tal cual publicó en su cuenta de Twitter el periodista Manu Jove, citando el artículo correspondiente.

"Hay una norma expresa que lo prohíbe (el voto múltiple) y que, en general, no es considerada por los pocos autores que trataron la cuestión. Es el artículo 54 de la Constitución Nacional que trata de la composición del Senado y cuya última oración dice: 'Cada senador tendrá un voto'. Otorgar al presidente provisorio del Senado un voto de desempate, además del voto que emite en su calidad de senador, viola claramente esa norma constitucional. Un voto es un voto, no dos. No hay otra forma de leer el texto constitucional", sentenció el jurista en enero en su publicación para la Universidad de San Andrés.

Por estos motivos, cabe la posibilidad de que si Abdala desempata alguno de los puntos de la Ley Bases que están en tensión actualmente, sea planteada la inconstitucionalidad del proceso en su totalidad. De hecho, es el propio jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, quien viene planteando la inconstitucionalidad de las normas desde tiempo antes.

Mientras, en las inmediaciones del Congreso, organizaciones sociales, piqueteras, de izquierda, peronistas, de derechos humanos, asambleas barriales y sindicatos se manifiestan en rechazo a la Ley Bases.