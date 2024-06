Cuándo y a qué hora debuta la Selección Argentina en la Copa América 2024

La Selección Argentina cerró su mini gira en Estados Unidos con una goleada ante Guatemala, y ya piensa en su debut en la Copa América 2024, en la que intentará defender el título.

El entrenador Lionel Scaloni solo debe confirmar los tres futbolistas que no formarán parte de la lista de 26 que disputarán el torneo continental.

En este marco, el equipo nacional se preparará desde este sábado pensando en el debut ante Canadá por la primera fecha de la Copa América, en el que será el encuentro inaugural.

Cuádno y a qué hora juega la Selección Argentina ante Canadá

El conjunto nacional debuta este jueves 20 de junio desde las desde las 21 ante Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Se podrá ver en vivo a través de Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir en vivo por la plataforma Flow, Telecentro Play y Directv Go.

Calendario completo de la Selección Argentina en 2024: fechas y rivales

Argentina vs Canadá | Fecha 1 Copa América 2024 | 20 de junio, a las 21 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

Chile vs. Argentina | Fecha 2 Copa América 2024 | 25 de junio, a las 22 | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

Argentina vs. Perú | Fecha 3 Copa América 2024 | 29 de junio, a las 21 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

Argentina vs Chile | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 7 | Jueves 5 de septiembre

Colombia vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 8 | Martes 10 de septiembre

Venezuela vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 9 | Jueves 10 de octubre

Argentina vs Bolivia | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 10 | Martes 15 de octubre

Paraguay vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 11 | Jueves 11 de noviembre

Argentina vs Perú | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 12 | Martes 19 de noviembre