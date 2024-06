Mbappé le pidió a los jóvenes votar contra la ultraderecha

Durante la primera rueda de prensa de Francia de cara a su debut en la Eurocopa 2024, Kylian Mbappé habló sobre la situación política de su país y le pidió a los jóvenes a votar contra la ultraderecha en las legislativas que serán dentro de dos semanas.

Al ser consultado por el comunicado que emitió la Federación Francesa de Fútbol, el capitán del combinado manifestó: "Estamos en un momento importante en nuestro país. Somos futbolistas pero también personas y no podemos desconectar de la realidad. Los jóvenes pueden hacer la diferencia y los extremos están llamando a la puerta, por eso quiero llamar su atención".

"Jóvenes, vayan a votar. Sé que mi voz será escuchada. Queremos respeto y diversidad y cada voto cuenta. Espero que se haga una buena elección y estemos orgullosos de vestir esta camiseta el 7 de julio", manifestó.

En este contexto, el delantero francés apoyó a su compañero Marcus Thuram, quien se manifestó en contra del partido de Marine Le Pen: "Quiero diversidad, tolerancia y respeto, Marcus no ha ido lejos con sus comentarios. Tenemos libertad de expresión para hablar, y yo me alineo con él".

"Dicen que no hay que mezclar política y deporte, pero en situaciones así, la política es más importante que el partido de mañana", aseguró, aunque advirtió: "No quiere decir que no estén concentrados para el partido. Estamos compitiendo y estamos defendiendo los colores de nuestro país, pero quiero defender la camiseta de un país que respeta y tolera".

Para finalizar, Kylian Mbappé se refirió a su ausencia en los Juegos Olímpicos de París: "La postura de mi club es muy clara. No creo que vaya, esa es la verdad. También entiendo que llego a un equipo nuevo. Voy a desearle lo mejor a este equipo francés y espero que se traigan a casa la medalla de oro", aclaró.