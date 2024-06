Islas Malvinas: Gobierno ratificó el reclamo ante la ONU

La canciller Diana Mondino reiteró este martes el reclamo de soberanía argentina en las Islas Malvinas ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) y remarcó la importancia de poseer una "relación madura" con Reino Unido.

La representante argentina en el exterior participó este martes de la sesión sobre la Cuestión de las Islas Malvinas del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, según se informó desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.





La funcionaria se presentó en las Naciones Unidas (ONU) para ratificar el derecho soberano del país sobre las Islas Malvinas y exigir que el Reino Unido inicie negociaciones diplomáticas con Argentina para terminar con la ocupación ilegítima del territorio nacional.



Mondino expuso ante la ONU sobre las Islas Malvinas

Al comienzo de su discurso, Mondino señaló que "han pasado ya 191 años desde el inicio de la ocupación ilegal de las Islas por parte del Reino Unido. El tiempo transcurrido no ha disminuido en nada la validez de nuestro reclamo ni modificado nuestra convicción de que esta prolongada controversia debe solucionarse pacíficamente, a través de negociaciones bilaterales".

Y argumentó: "Esta población no ha estado sometida, dominada o subyugada por una potencia colonial ni constituye una población étnica y culturalmente distinta de la potencia ocupante (...). El objeto de la descolonización no es la población, con quienes no tenemos diferencias, sino el territorio".

En ese marco, la canciller expresó la importancia de llevar a cabo negociaciones "teniendo en cuenta las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas" y también "los intereses de los habitantes de las Islas".