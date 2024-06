No hubo un pedido específico a la Provincia para la búsqueda de Loan en Corrientes

Ante los dichos del abogado de la familia de Loan Peña, el nene de 5 años que es buscado intensamente en Corrientes, quien manifestó que a los trabajos de búsqueda se sumarán perras rastreadoras que serán enviadas de Buenos Aires, fuerzas de Salta y Mendoza, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia indicaron que aún no hubo un pedido específico y eso correponde a la Justicia.

No obstante, como Salta está adherida al SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas) y a la alerta Sofía se disponen medidas y estos mecanismo se activan.

No obstante, se aclaró que no hay hasta el momento un pedido especifico de la Justicia correntina a la provincia de Salta para que aporte o personal especializado o perros rastreadores, con los que si cuentan nuestras fuerzas de seguridad, por lo que no se dispuso del envío de personal ni material para la búsqueda del menor.

Por otro lado, hay medidas de la Justicia Federal que tienen que ver con el control por parte de Fuerzas Federales de pasos fronterizos.