Confuso incidente entre un mozo y un auxiliar fiscal en un boliche de La Balcarce

El funcionario judicial asegura que fue agredido, al igual que su esposa. El mozo, en tanto, lo niega y habría clientes que darían fe de ello. Todo se desencadenó por unas sillas que el empleado quiso levantar y el auxiliar fiscal lo habría impedido.

En un confuso episodio, el auxiliar fiscal penal Julio Cervantes Romero, de la Fiscalía Penal N°5, a cargo del fiscal penal Federico Jovanovics, denunció a un mozo del boliche “Amnesia” por el delito de lesiones, las que habría sufrido no sólo el funcionario legal, sino también su esposa.

La denuncia, según lo informado a este medio, fue radicada en la comisaría 1, de la Regional Centro, bajo el número de N°3543. La misma se registró a las 4.08 y, por el momento, fue calificada como “lesiones”, con intervención de la Fiscalía Penal N°2, a cargo del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio.

Según fuentes policiales, Cervantes Romero sostuvo que el domingo a la madrugada se hallaba en el boliche, en la esquina de las calles Balcarce y Necochea, cuando, de pronto, surgió un altercado con un mozo del local, quien habría exteriorizado una conducta “agresiva” y “prepotente” al acercarse y pedirles que desocuparan la mesa en la que estaban.

La discusión comenzó a las 2.30 y, pese a la actitud del mozo, el asunto no pasó a mayores, puesto que el funcionario judicial le pidió que, al menos, les dejara las sillas, pues eso había acordado con la encargada del local bailable.

Transcurridos unos quince minutos, según la versión del auxiliar fiscal, el mozo, identificado como Luis Millán, habría regresado ya decidido a desalojarlos, para lo cual se dispuso a levantar unas mesas que había a un costado de donde Cervantes Romero se hallaba sentado junto a su mujer.

Al percatarse de la actitud del mozo, el auxiliar atinó a levantar sus pertenencias, entre ellas la cartera de su pareja, circunstancias en que el empleado se dispuso a sacarles las sillas, lo que habría generado una fuerte discusión entre ambos.

En su denuncia, el funcionario judicial reveló que, al negarse a que se lleve las sillas, el mozo le habría respondido agresivamente. “No me importa un carajo, yo saco todo, a mí no me importa nada, esto es un boliche”, tras lo cual empujó a su esposa, quien cayó al suelo y sufrió golpes en la región lumbar.

Al suelo

Ante ellos, el auxiliar intentó salir en defensa de su mujer, pero sufrió golpes del mozo, quien también lo tumbó al piso y resultó con heridas en la boca. El incidente llegó al punto que los policías apostado en el local tuvieron que intervenir.

También lo hizo una ambulancia privada, la que trasladó al auxiliar y a su esposa para la asistencia médica debido las lesiones sufridas. Posteriormente, ambos se presentaron en la comisaría y radicaron la denuncia, circunstancias en que también pidieron que se verifiquen las cámaras de seguridad del boliche y exigió que el mozo se haga responsable de los daños físicos, psicológicos y morales.

Por el lado del empleado, en tanto, rechazó la versión del auxiliar fiscal. Algunos clientes, según trascendidos, habrían respaldado al mozo, al sostener que tuvo una conducta respetuosa hacia las supuestas víctimas, a quienes fustigaron por un accionar “prepotente”.

Según estos testigos, Cervantes Romero hizo gala de su condición de funcionario de la justicia, con frases como: “yo manejo la policía". A su vez, coincidieron en que el altercado fue iniciado por el denunciante y no por el trabajador, quien hasta el momento no radicó denuncia al respecto.

Desde la fiscalía penal a cargo del caso, en tanto, se supo que Ramos Ossorio sólo habría solicitado la identificación simple del mozo. restricción de acercamiento en un radio de 200 metros y prohibición de ejercer actos de violencia física, psíquica y/o verbal hacia el auxiliar fiscal y su esposa. La policía, en tanto, trabaja en la recolección de imágenes de las cámaras de video del boliche y entrevista con los testigos del incidente.