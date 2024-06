Incentivo Docente: “Vamos a seguir con las medidas ante Nación y la Corte Suprema"

Después de una prolongada lucha de seis meses y ante la falta de respuesta de Nación, el gobernador Gustavo Sáenz anunció la decisión de Salta de pagar con recursos propios el Fondo de Incentivo Docente, que había sido abruptamente retirado por el gobierno nacional.

"Es un esfuerzo muy grande pero el compromiso de los docentes también, y la necesidad de ellos también y para nosotros la educación siempre ha sido y será una prioridad"

La compensación, que incluirá además la restitución del ítem de conectividad suspendido previamente, entrará en vigencia a partir del 29 de junio y se extenderá hasta fin de año. "Esperemos en estos 6 meses seguir trabajando y que la justicia de una vez por todas determine cuál es la situación de esta ley", aclaró.

No obstante, aclaró que continuarán presionando a nivel administrativo y judicial para la restitución total de estos recursos". "Seguiremos peleando por estos fondos a nivel nacional para que se restituyan a la docencia, pero mientras tantos le va a hacer bien a la docencia a los niños y a la educación en general que podamos acompañar no solo con el incentivo sino también con conectividad", expresó en Canal Once de Salta.

“Vamos a seguir con las medidas administrativas ante Nación, y la Corte Suprema para recuperar esos recursos que le corresponde a los docentes"

Por último, destacó la importancia de asegurar los derechos adquiridos de los docentes y subrayó la necesidad de que Nación cumpla con su responsabilidad en este aspecto. "Esperamos que la justicia resuelva rápidamente esta situación para garantizar la estabilidad educativa y el bienestar de nuestros maestros", concluyó.