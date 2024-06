Políticas de cuidados: en seis meses, el Gobierno de Milei eliminó 24 programas para mujeres, niñas y niños

Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dio detalles sobre los recortes y ajustes de programas sociales y de cuidados destinados a mujeres, niñas y niños.

En seis meses, de un total de 47 políticas de cuidados, el Gobierno nacional desmanteló 24, otras 17 están en peligro y únicamente 7 se mantienen vigentes.

Además, sólo mantuvieron en funcionamiento las políticas de transferencias de ingreso directo a las personas. "Aunque son necesarias, por sí solas no resuelven la integralidad ni la multicausalidad de las problemáticas, no mitigan los efectos de la recesión en el mundo laboral y no alcanzan para rebatir los efectos del retiro del Estado –y su apoyo a las organizaciones– en los territorios", señalaron en el documento, disponible en este link.

Desde la organización advirtieron que la subejecución y el vaciamiento de los programas "implican el retiro del Estado para quienes más lo necesitan; impacta en el nivel de vida".

Ese retiro del Estado, para el CELS, se materializa en el cierre de sus representaciones federales: "desde la falta de entrega de alimentos a las organizaciones hasta el cierre de los Centros de Desarrollo Territorial (Ministerio de Capital Humano), los Centros de Acceso a la Justicia (Ministerio de Justicia), las delegaciones del programa Acercar Derechos (Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género), las delegaciones provinciales de ANDIS y PAMI, los equipos del plan ENIA, entre otros".

Paralelamente, el informe señala que las mujeres y personas LGBTIQ+ ven afectada su cotidianidad, marcada "por más tareas de cuidados a cargo, menos trabajo formal y menos red frente a la violencia. Con el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la propuesta de desandar la moratoria en la Ley Bases, el gobierno instaló un clima de negación de las probadas desigualdades sociales en razón del género de las personas".

Qué políticas siguen en pie

Actualización salarial - Comisión Nacional del Trabajo en Casas Particulares.

Artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Canasta de Crianza.

PAMI - Medicamentos gratuitos.

Prestación Alimentar.

Subsidio para Auxiliar Domiciliario.

Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y Asignación Universal por Embarazo.

Qué políticas fueron desmanteladas

Programa ACOMPAÑAR

Áreas de Género de los Ministerios Nacionales en Provincias y Municipios

Asistentes domiciliarios (ex ANDIS)

Capacitación en Cuidados

Cuenta satélite oficial

Educación Sexual Integral

Fondo de Integración Sociourbana (FISU) en Barrios Populares

Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)

Kits de lactancia

Ley Micaela

Mesa interministerial de políticas de Cuidado

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).

Plan Mil Días

Plan Nacional de Primera Infancia. Espacios de Primera Infancia (EPI)

Prestaciones Plan Nacional Primera Infancia

Programa de infraestructura del cuidado del Ministerio de Obras Públicas, Centros de Desarrollo Infantil.

Programa Generar

Programa Igualar para empresas

Programa Registradas

Provisión de alimentos a comedores

Proyecto de Ley Cuidar en Igualdad

Subsecretaría de Violencia de Género

Vivienda Activa PAMI-Min. Vivienda.

Qué políticas están en peligro

Acceso a Medicamentos de otro tipo.

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo.

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Jubilaciones.

Sistema Previsional.

Licencias de cuidados.

Mapa Federal del Cuidado.

Monotributo Social.

Moratoria previsional.

Potenciar Trabajo.

Prestaciones de Cuidado de Personas con Discapacidad.

Programa Progresar.

Programa REMEDIAR.

Reconocimiento previsional del cuidado.

Régimen de Empleo del Trabajo de Casas Particulares.

Residencias de larga estadía nacionales.

Teletrabajo.

