Junior Achievement: Alrededor de 150 estudiantes exploraron su futuro trabajo

Hoy se llevó a cabo el evento de cierre del programa SOCIOS organizado por Junior Achievement. En esta nueva edición del programa participaron 400 jóvenes estudiantes de 5to año del secundario, de los cuáles, 150 tuvieron una oportunidad presencial.

En este contexto, InformateSalta participó del cierre y la entrega de certificados, donde pudo hablar con María José Carrizo, directora ejecutiva de Junior Achievement en NOA, quien dijo que "es uno de los eventos icónicos del eje de formación para el trabajo". Sobre la actividad que se llevó a cabo hoy aclaró que los jóvenes "comparten una jornada laboral con un profesional de la carrera a la que aspiran a estudiar.

Además, detalló el funcionamiento del programa: "Consiste en un programa donde, estudiantes de 5to año, hacen un recorrido de autoconocimiento, un mapa de carreras, simulacros de entrevistas y desafíos de trabajo". Por otra parte, Carrizo indicó que el objetivo es que "los chicos puedan revisar o confirmar su decisión vocacional y saber si realmente les gusta esto que se proponen a estudiar".

"Me sirvió para darme cuenta de lo que me gusta y qué no".

La representante de Junior informó sobre el nuevo evento que se llama Aprender a Emprender y dijo que "es un programa en el que los jóvenes desarrollan, crean y organizan un emprendimiento de principio a fin desde el momento de la ideación".

Por último, este medio entrevistó a algunas estudiantes que participaron del programa y dijeron lo siguiente: "La oportunidad que me brindó TROKA es lo que mas me gustó. Me hizo ver de qué es lo que voy a trabajar y me ambientó en el rubro. me siento muy agradecida". Otra de ellas dijo que "hoy me abrieron los ojos y me hicieron sentir que ese es mi lugar, me sirvió para darme cuenta de lo que me gusta y qué no".