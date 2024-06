Gimnasia recibe a San Telmo en el Gigante en busca de entrar a la zona de clasificación

Tras casi un mes, Gimnasia y Tiro vuelve a jugar de local en la Primera Nacional. Este domingo enfrentará a San Telmo en el Gigante del Norte a partir de las 15:30 por la fecha 21 y los precios de las entradas se mantendrán al mismo precio que el último partido: $8.000 popular, $6.000 popular damas y jubilados, $4.000 popular menores; $15.000 platea alta, $13.000 platea alta damas y jubilados, $11.000 platea alta menores.



Gimnasia que el fin de semana pasado ganó su primer partido de visitante y buscará sumar de a tres para no perderle pisada a los puesto de clasificación. El "Yagui" Forestello piensa repetir el equipo que venció a Chaco For Ever con Tomás Attis y Lautaro Gordillo de doble nueve y la titularidad de Araujo.

Con respecto a la llegada de refuerzos, InformateSalta pudo averiguar que aún están trabajando en la llegada de por lo menos un jugador: "Teníamos tres opciones de delanteros pero se cayeron por la plata que pedía el club para liberar al jugador" declaró Mauricio Chaneton, miembro de la Comisión de Fútbol.



Por otro lado comentó que estiman para agosto tener la luminaria nuevas del Gigante del Norte e inaugurarlas ya que es algo que lo maneja el club directamente.