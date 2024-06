Buscan cambiar las normativas en todos los cementerios municipales

Desde la Comisión de Salud, Deportes, Infancia, Juventud y Tercera Edad del Concejo Deliberante, dieron el visto bueno para comenzar con el cambio de reglamentación de los cementerios municipales. Este proyecto fue impulsado por la concejal Agustina Álvarez con el objetivo que la cartera municipal tome el poder de la policía mortuoria.



La concejal Álvarez habló con HoraDeVoces y explicó que la problemática de los mausoleos viene "porque los titulares del mausoleo ya murieron, y no solo murieron los titulares, sino que también murieron los hijos de los titulares y los hijos de los hijos de los titulares". A su vez dijo que esta situación genera problemas tanto para el usuario como para la administración de los cementerios.

Con el cambio de normativas, se quiere llegar a facilitar las concesiones de mausoleos para que no sean únicamente por sucesiones, el sistema de notificaciones para los deudores a través de medios virtuales como el correo electrónico y teléfonos celulares.

Por otro lado, Agustina Álvarez comentó que el proyecto deja un marco jurídico a futuro para la iniciativa de los espacios de cenizas de los fallecidos que todavía no existen: “Hay cuestiones que todavía no se están haciendo en el cementerio municipal, que por ahí no hay cementerios municipales existentes que lo contengan, pero la idea es legislar teniendo en cuenta la realidad y el futuro” explicó.