Furia, a los besos con una súper famosa argentina

Gran Hermano está llegando a su final y en pocos días se conocerá el nuevo ganador y quien será el encargado de apagar las luces de "la casa más famosa del país". Por esta nueva edición pasaron muchos jugadores que dejaron su marca dentro del reality.

Una de ellas fue sin lugar a dudas Juliana Furia Scaglione quien en una final anticipada frente a Martín Ku terminó siendo eliminada. La participante se ganó mucho apoyo del público, pero al pasar los meses eso se fue desvaneciendo y terminó quedando afuera, publica Paparazzi.

Algo que le bajó mucho el apoyo fue la fuerte pelea que tuvo con Mauro D'Alessio, con quien vivió una especie de "romance" dentro de la casa, pero luego de esa discusión todo terminó. Si bien se especulaba con que se iban a solucionar las cosas afuera, no fue así.

La picante jugadora está de gira por distintos programas de la televisión argentina y uno de ellos fue Implacables, que se emite por Canal 9. Juliana repasó su estadía en Gran Hermano, habló de cómo fue el momento donde se enteró de su enfermedad y hasta la vieron a los besos con María Eugenia Ritó en el estudio donde se realiza el programa.

FURIA FUE ENCONTRADA A LOS BESOS CON UNA RECONOCIDA FAMOSA

Juliana estuvo en el piso de Implacables y allí analizó su paso por el programa más visto de Telefe y de la televisión argentina en estos momentos. La participante sostuvo que "siempre entendí que fue un show". También dejó su favorito para la final.

"Yo ya lo dije, no significa que la gente gaste plata y que mi fandom vaya por ahí, pero me gustaría que gane Emmanuel. Más que nada porque tuvo 18 placas, al igual que yo fuimos al muere todos los fines de semana", comentó la ex "hermanita".

Lo que se hizo viral en diferentes redes sociales fue un video de un momento que por supuesto no salió al aire, ya que aparentemente estaban en un corte comercial. En el estudio de Intratables se encontraron María Eugenia Rito con Furia y pasó un momento muy fogoso mientras se llevaba a cabo una entrevista con ambas.

Ambas se abrazaron y se dieron un fuerte beso que sorprendió a quienes estaban presentes. En ese mismo momento y en tono de broma, Juliana expresó entre risas "Me mata mi novio, ah re que no tenía", expresó e hizo reír a todo el mundo.