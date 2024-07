Bajar la edad de imputabilidad: “No prosperará, no tenemos los recursos necesarios”

El Gobierno presentará en las próximas semanas el proyecto de una nueva Ley Penal Juvenil al Congreso para bajar a 13 años la edad de imputabilidad y, así, “evitar la impunidad de los crímenes cometidos por los menores”, según informaron los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) en conferencia de prensa días atrás.

Al respecto del proyecto y escuchando las voces que se expiden sobre la cuestión, InformateSalta estuvo dialogando con el abogado Luciano Romano, quien no solo consideró delicada la cuestión, sino que no prosperará ante las aristas que involucra la baja de la edad, en condiciones que actualmente no hay en el país.

“Este tema bastante delicado que, para mi conciliación, no va a prosperar porque no tenemos los recursos necesarios, ya los centros penitenciarios son decadentes”, aseveró el abogado agregando que se debe entender que el Servicio Penitenciario tiene como fin la justicia y reinserción del imputado, pero “si ya cuesta muchísimo para mayores”, un esfuerzo más grande significaría con menores.

Así, para bajar la edad de imputabilidad, eso conllevaría “tener centros especializados y personas capacitadas para la contención, que hoy no lo tenemos; también se necesitarían asistentes sociales, psicólogos, lo que llevaría a gastos extraordinarios del estado”.

Dicho esto, el abogado analizó que, si se piensa aplicar esta merma a nivel nacional, habría que indagar en la capacidad de las provincias para proceder con todo lo que atraería la cuestión. “Si en Salta no tenemos siquiera los medios económicos para implementar el nuevo Código Procesal, menos vamos a contar con los medios para juzgar a jóvenes de temprana edad”, sentenció.

Por último y consultado sobre el debate de la edad para que un menor sea imputable, el doctor Romano aseveró que la cuestión debería enfocarse en amoldar y establecer políticas tendientes a contener a los menores, evitar que cometan delitos. “Con una prevención se evitaría llegar a la reforma procesal”, dijo para concluir.

“Creo que el sistema judicial y el sistema carcelario a nivel provincial y a nivel nacional no se encuentran adecuados para bajar la edad de imputabilidad”