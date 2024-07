La pregunta que descolocó a José Peña y sembró más dudas en el caso Loan: "Usted es el..."

La desaparición del pequeño Loan en Corrientes generó una gran conmoción y múltiples interrogantes.

En medio de la investigación, un momento incómodo se vivió este martes cuando el padre del niño, José Peña, fue cuestionado sobre su paternidad.

Durante una rueda de prensa, un periodista le preguntó directamente a Peña si Loan era su hijo biológico. Inicialmente, el hombre respondió que sí, pero luego cambió su respuesta y negó ser el padre del menor.

"¿Loan es hijo tuyo? Es hijo biológico tuyo, no tenés ninguna duda al respecto", insistió el cronista. Peña entonces aclaró: "No, no es mi hijo biológico".

Ante la consulta de si alguien más podría creer ser el padre de Loan, Peña fue enfático: "No hay peor mentira que esa, no sé por qué dicen eso".

La incómoda situación se dio luego de que el periodista mencionara haber hablado previamente con la madre de Peña, Catalina, quien habría dado una versión diferente sobre un problema familiar. Esto habría motivado la insistencia del cronista por aclarar la paternidad del niño desaparecido.

Mientras tanto, la investigación continúa su curso. Se esperan los resultados de los peritajes de los teléfonos celulares de los imputados y una inspección ocular en los lugares donde estuvo Loan. Además, se aguarda la declaración de Camila, prima del menor.