¡A no desabrigarse! Un frente frío ingresa al país con temperaturas bajo cero

El país sufrirá un brusco descenso de la temperatura en los próximos días tras la llegada de una ola polar y Salta no será la excepción. Durante las siguientes jornadas, se espera que las máximas no superen los 15° con mínimas de 0°.



Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, el jueves será el último día de la semana con "agradable" temperaturas que llegará a los 16°. Desde el viernes comenzará a sentir el frente frío con temperaturas bajo cero en la mínima y la máxima que no superará los 10°, se esperan llovizna en toda la jornada.

El sábado la situación no cambiará mucho con una mínima de 2° y la máxima de 12°, pero a diferencia del viernes las lluvias y lloviznas no estarán presente. El frío continuará el domingo, con un poco de sol que alivianará la mínima de 1° grado y la máxima que no pasará los 13°.

Para el inicio de la segunda semana de julio y el comienzo de las vacaciones de invierno, el frente frío seguirá firme durante los primeros días y se extenderá con temperaturas similares a la de los días anteriores.