Viral: se subió al capot del auto de su marido para impedir que entrara al motel con su amante

Una escena particular se presentó en plena calle del municipio Villanueva, en Colombia, donde una mujer puso en riesgo su vida en medio de una escena de celos.

En un video, viral en redes sociales, se observa a una mujer vestida con unos shorts blancos que se sube al capot de una camioneta gris en movimiento. La mujer gritaba una y otra vez al conductor a quien le decía: “Que la baje, que la baje, yo soy la esposa”. Los transeúntes y curiosos que veían la bochornosa escena alentaban a la desconocida, que estaba dentro del auto a que se bajara, en muestra de apoyo a la esposa supuestamente engañada.

Al parecer, el hombre manejó con la mujer sobre el vehículo durante varias cuadradas, ya que esta escena fue captada en otro sector de la ciudad, en donde terminó el vehículo estacionado en una zona residencial.

La insistente mujer permaneció gritando encima del vehículo para impedir que este se moviera. El conductor intentó seguir su camino, pero la mujer ágilmente se subió de nuevo al automóvil.

Hasta el lugar llegaron una patrulla de la Policía Nacional, con unos cuatro uniformados para resolver la situación, logrando que la mujer se bajara del automotor, lo que permitió que en una rápida acción el conductor continuara su camino.

#VIRAL. ¡Bájeme a esa p*rra del carro! Hoy 5JUL en V/nueva (Guajira), mujer pilló a su esposo con la amante y se subió al capó del vehículo para impedir que entraran a un motel, sin embargo el infiel siguió su camino con la mujer encima del automotor hasta que Policía lo detuvo. pic.twitter.com/LvFWTwB0lG — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 6, 2024

Después de varios minutos la esposa desistió de su decisión y permitió el movimiento del auto, pero con el propósito de seguirlo, pues, de acuerdo con algunas versiones, su supuesto marido iba rumbo a un motel.

En redes sociales, muchos criticaron la actuación de la mujer, mientras que otros la aplaudieron.

Entre los comentarios decían “Quiérase. Eso no vale la pena. Déjelo que siga su camino”, “Qué triste y que impotencia de ver cómo le faltan el respeto… ojalá y se dé su lugar”, “espero no llegar a esos extremos”, “mujer espero que después de esto coloque una demanda de divorcio y se aleje de ese hombre”. No se conocieron imágenes del conductor, ni de la supuesta acompañante.