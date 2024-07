¿Messi titular o al banco? Scaloni habló en conferencia de prensa

Este martes se juega la primera semifinal de la Copa América. Será entre Argentina y Canada. En conferencia de prensa el DT de la celeste y blanca habló sobre el capitán, Lionel Messi.

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, adelantó hoy en conferencia de prensa que Lionel Messi "está bien" y que "mañana será parte del partido" frente a Canadá. Además, rechazó que existieran diferencias entre las selecciones de Conmebol y las de Concacaf e invitó a que una selección europea juegue la Copa América para comprobar que no tiene una dificultad distinta.

El vigente campeón de América se enfrentará mañana desde las 21 a Canadá por las semifinales de la Copa América en el MetLife Stadium ubicado en Nueva Jersey. El vencedor jugará la final contra Colombia o Uruguay, que chocarán miércoles en el mismo horario.

"Leo está bien, terminó bien (con Ecuador) y mañana será parte del partido, así que estamos tranquilos", sostuvo Scaloni. A su vez, enfatizó que "el 99% de las veces Messi está para jugar" y agregó que "cada vez que ha salido a la cancha lo estaba". "El que lo decide soy yo. Cuando lo veo en condiciones de jugar, incluso no estando al 100%, va a jugar. Me hago responsable de eso y nunca me va a pesar, porque sé lo que nos puede dar aún estando en condiciones no óptimas. No cometería el grave error de no ponerlo en la cancha".