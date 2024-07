La falta de GNC solo afecta a Capital y Valle de Lerma: "Nos castigaron a nosotros"

Ayer, las estaciones de servicio de la ciudad se vieron obligadas a suspender el expendio de GNC para garantizar la demanda prioritaria de hogares, escuelas, hospitales y comercios.

Al respecto, Manuel Pérez, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible, en FM Aries, afirmó que la medida fue sorpresiva y que recibieron el comunicado de gas recién a las 20 horas.

En relación al comunicado, expresó que "solamente dice que el consumo está generando problemas de presión en la distribución" y que se solicita suspender hasta el nuevo aviso, por lo cual, no hay fecha para que se reestablezca el servicio.

“El problema es la presión en el gasoducto”

Según explicó, el problema radica en la presión en el gasoducto, afectando únicamente a la Ciudad de Salta y el Valle de Lerma. "Si hay inyección de gas y no hay presión suficiente, no es porque esté faltando, sino porque se está consumiendo de más", agregó.

"Esta vez no se aduce que falta gas, se aduce que no hay presión. Entonces no se está inyectando lo suficiente"

Por último, hizo hincapié en las pérdidas para los dueños de las estaciones de servicios. "Ya veníamos con retracción de ventas, y ahora se complica más, porque no solo dejamos de tener ingresos, sino que tenemos gastos, porque a los empleados hay que mantenerlos", concluyó.