Primer mensaje de Donald Trump después del atentado: "Una bala me atravesó la oreja derecha"

Tres horas después de sufrir un atentado en un acto de campaña en Estados Unidos, Donald Trump publicó un extenso mensaje en su cuenta personal de la red social Truth, que él mismo abrió cuando fue expulsado de Twitter.

"Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de ocurrir en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mis condolencias a la familia de la persona que murió en la manifestación y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida", dijo Trump.

"Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país. No se sabe nada en este momento sobre el tirador, que ahora está muerto. Me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos y sentí inmediatamente que la bala me atravesaba la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA!", cerró el expresidente.

El atentado tuvo lugar este sábado en Butler, Pennsilvania, rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Ocurrió a las 18.15 (hora local, 19.15 de la Argentina), según los Servicios Secretos.

"Un supuesto tirador hizo múltiples disparos hacia el escenario, desde una posición elevada ubicada fuera del lugar del acto. El Servicio Secreto de Estados Unidos neutralizó al tirador, que resultó muerto", indicó esa fuente.

El reporte oficial indicó que se desplegaron rápidas medidas de seguridad y que el expresidente se encuentra "bien y está siendo evaluado". Un espectador murió y otros dos fueron heridos de gravedad.

"El incidente se encuentra bajo investigación y el Servicio Secreto notificó de manera formal al FBI", completó Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones.

Joe Biden, contrincante de Trump para las presidenciales, respondió rápidamente, con un comunicado en sus redes sociales y una posterior conferencia de prensa.

"Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Me alegro de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información", escribió Biden en X.

En la aparición ante los medios, en tanto, el actual mandatario se mostró más cauteloso para rotular el ataque. "Tengo una opinión (al respecto), pero no tengo ningún dato. Quiero estar seguro de que tenemos todos los hechos antes de hacer algún comentario", dijo Biden.

La investigación es por intento de asesinato, confirmaron las autoridades.