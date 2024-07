El Teleférico, otro gran favorito en vacaciones: ¡Casi 20.000 tickets vendidos en julio!

Salta sigue viviendo las vacaciones de invierno, disfrutando de la segunda semana del receso de medio año, mientras llegan los visitantes de otros puntos del país al comenzar ellos su descanso, aprovechando para visitar y maravillarse con "la linda".

En ese sentido, el teleférico San Bernardo vuelve a catapultarse como uno de los atractivos favoritos, recibiendo una gran cantidad de visitas, con muchos tickets vendidos, recibiendo pasajeros llegados desde múltiples rincones de la Argentina que quieren ver a Salta desde lo alto.

Así lo pudo comprobar el móvil de InformateSalta quien estuvo conversando con Ángel Causarano, presidente del Complejo Teleférico. "Estamos muy contentos de ver tantos turistas en Salta, no solo porque somos un punto obligado, sino también por los hoteles, restaurantes, confiterías, ojalá esto siga creciendo", mencionó.

Sobre la demanda que están teniendo, contó que "hasta hoy, llevamos casi 19.000 tickets vendidos en lo que va de julio, que para nosotros es un número bastante interesante", levantó el pulgar sobre la concurrencia de pasajeros a las góndolas.

Mientras tanto, los turistas no se quieren perder del atractivo. "Ya he venido a Salta, estuvo en abril, hace año no visito el teleférico", comentó un visitante de Rosario, Santa Fe. Por su parte, una familia de Chaco relataba: "Yo ya subí varia veces, ahora lo voy a acompañar a mi hermano que no tiene esa experiencia", decía al respecto.

