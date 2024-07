Milei recibió a Lacalle Pou en Casa Rosada

El presidente, Javier Milei recibió durante una hora esta tarde al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que había deslizado incomodidad con el faltazo de su par argentino al encuentro de los mandatarios del Mercosur en el inicio de este mes. El encuentro bilateral, donde estuvieron a solas, se llevó en buenos términos, aunque con estricto hermetismo y la Presidencia demoró en publicar una foto.

En la previa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había desestimado que hubiera motivos de resquemor entre ambos por un comentario que emitió el mandatario uruguayo hace diez días, cuando Milei decidió no asistir a la Cumbre del Mercosur en medio de las tensiones con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva. “Acá deberíamos estar todos los presidentes (...) No solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero”, había dicho el jefe de Estado vecino.

En la Casa Rosada negaban que el enfrentamiento con Lula hubiera provocado la ausencia de Milei en la cumbre del bloque regional. Aunque quizá el remedio haya sido peor que la enfermedad, porque deslizaban que en realidad faltó porque el Mercosur “lo tiene sin cuidado” y no lo considera determinante para las relaciones internacionales y comerciales de la Argentina. El tema de la relación de Milei con el Mercosur era uno de los que estaban en la agenda para el encuentro de hoy, pero en Gobierno no informaron qué se dijeron por esa preocupación.

Fue el primero encuentro de este tipo entre ambos jefes de Estado, y se gestó por pedido del gobierno uruguayo. La canciller, Diana Mondino, no sólo no participó sino que no intervino para que se generara la reunión. “No hacía falta, era obvio que si venía a la Argentina iba a reunirse con Javier”, dijeron en el Palacio San Martín.

Lacalle Pou viajó al país para participar del encuentro internacional se realizará en el hotel Hilton de Puerto Madero desde hoy por los 30 años del atentado a la AMIA. Milei también participará de esa ceremonia que organiza la DAIA, junto con Francos, por lo que volverá a cruzarse allí con su par uruguayo. Antes de verlo, Milei había recibido las Cartas Credenciales de la Embajadora de la República del Paraguay, Helena Felip, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.