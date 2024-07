¿Por qué no afectó el apagón informático en Argentina?

Este viernes por la mañana se generó una ola de incertidumbre en aeropuertos, bancos y empresas en gran parte del mundo. Esto se debió a un apagón informático de Windows en los servidores de Microsoft Azuere.

En este contexto, Luciano Aibar, especialista argentino en desarrollo de Microsoft Azuere, le dijo a InformateSalta que esta mañana "nos encontramos con que los ordenadores de empresas muy famosas tenían los sistemas totalmente caídos ya que se les presentó una pantalla azul a una escala masiva".

El tercero en discordia, ¿a qué se debió la falla informática?

"Se consideró un virus o un gusano, cosas así, pero fue una actualización de seguridad que estaba dañada. Tenía un error, se instaló en las computadoras de Windows de Azuere y provocó que los sistemas dejaran de funcionar", sostuvo el especialista.

Además, explicó como es el proceso de transferencia de datos: "Microsoft se encarga de la base de datos y la seguridad de muchas empresas, es decir, tenemos una infraestructura como servicio. A su vez, Microsoft, debe asegurar que esos datos se mantengan en un lugar seguro y que no sean víctimas de hackers por lo que Azuere contrató a un tercero, CrowdStrike, que se encarga de proveer el sistema antivirus. Este tercero provocó el problema".

¿Por qué no afectó en Argentina? ¿Tuvo fallas en todo el mundo?

Luciano aclaró que esta falla no afectó en Argentina "por suerte". Explicó que "En realidad sí afectó pero no fue tan notorio porque son muchas empresas que confían su software en la nube pero Microsoft Azuere (más en Europa y EE.UU.) no es la única". Mencionó que en gran parte de Latinoamérica se utiliza el servidor de Amazon, la competencia. "Muchas grandes empresas que están en Argentina deben alojar su software allí", indicó.

Por último, agregó que la falla no afectó a todo el mundo porque "no todo el servicio de Microsoft Azuere se cayó sino que la línea Windows". Esto se debe a que tiene tres líneas, la ya mencionada, Mac y Linux.