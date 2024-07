Polémica en el final del partido entre Central y Sarmiento: ¿Se vienen sanciones?

En el inicio del nonagonal, Central Norte le ganaba 2 a 0 a Sarmiento de la Banda, pero faltando dos minutos para finalizar el partido, se armó un revuelo cerca del banco visitante por una supuesta botella que impactó en un jugador que quedó tendido con la cara tapada y el arbitro tuvo que suspenderlo.

Al respecto, Brian Molina, capitán de Central Norte, en diálogo con InformateSalta habló sobre la interrupción del juego por los incidentes. “Me di cuenta cuando el árbitro lo para, sinceramente no sé lo que pasó, no vi nada porque nosotros estábamos metidos en el partido, pero es una lástima que se termine así, porque esto es un espectáculo, donde la gente paga su entrada”, explicó.

El defensor aseguró que solo tiene los dichos de afuera, que no puede opinar de lo que pasó porque no lo vio. “No sé si hubo agresión, no sé. Las palabras del árbitro fueron que quería ayudar al jugador que estaba el piso, tratar de que los médicos lo atiendan, si se dejó o no, eso quedara en manos del árbitro, que poner. Espero que el jugador de ellos se recupere”, expresó.

Antes de finalizar el partido Marcos Omar, el árbitro habló con los capitanes. Sobre esta situación se refirió Molina. “Nos dijo que iba a dar su informe de lo que sucedió y quedara a disposición de otras personas. Se suspendió ahí. No sabemos que va a pasar, ellos pondrán su palabra”, dijo.

También aseguró que como capitán se solidarizó con el jugador, que se me acercó para preguntarle si necesitaba algo, nunca le contestó y lo dejó todo a cargo de los médicos.

Además, destacó la importancia del comportamiento de los hinchas.” Cuando suceden estas cosas la gente se exalta, entonces para que los ánimos estén tranquilos, que vean que nosotros estábamos haciendo un buen trabajo dentro de la cancha, que lo importante es el resultado y como jugó el equipo. Hicimos un buen partido”, aseguró.

Por último, descartó la posibilidad que el triunfo de su equipo puedo sufrir alguna modificación por los incidentes. “No porque el trabajo que hicimos fue muy bueno, obvio que después lo que pasó, mancha un poquito lo que fue, el espectáculo de la gente. Son cosas que pasaron y lo sabrá el árbitro, pero lo que hicimos fue muy bueno y nos vamos muy conforme con eso”, finalizó.