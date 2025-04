El fútbol y la mitología van de la mano, se sabe. Algunas de las anécdotas e historias más sabrosas son aquellas que empiezan con un “casi”. Jugadores que estuvieron a punto de vestir una camiseta, que posaron con un escudo pero nunca debutaron, que soñaron con jugar en un club... pero el destino tenía otros planes.

Esta semana, José Luis Chilavert reavivó ese fuego con una frase que dejó a más de uno pensando: “Por mi perfil, podría haber jugado en Boca”. Aunque no es más que una situación hipotética, revela la misma ilusión sostenida por él mismo y por los hinchas.

La revelación de Chilavert y su historia frustrada con River



Controvertido, audaz y siempre directo, José Luis Félix Chilavert participó de un divertido ping pong de preguntas y respuestas con el streamer Ezzequiel. Allí sorprendió al reconocer que pudo haber jugado tanto en River como en Boca, pero que, según su forma de ser, “daba más para Boca”.

La leyenda del arco paraguayo y emblema de Vélez, fue parte de una operación frustrada en 1988. San Lorenzo había acordado un intercambio de jugadores con River: él iría a Núñez y Sergio Goycochea a Boedo. Pero “Goyco” no pasó la revisión médica y el acuerdo en su totalidad se cayó.

Años más tarde, el propio Chilavert reveló que hubo un nombre clave que frenó su llegada al Millonario: César Luis Menotti. En su estilo típico desafiante declaró que si el público quiere saber por qué no jugó en River, "deberían preguntarle a Menotti". A pesar de que el técnico frenó la llegada del arquero, el club de Núñez es actualmente uno de los más elegidos para hacer apuestas a través de un codigo promocional bplay por los títulos acumulados en las últimas décadas.

Lo cierto es que la historia lo unió para siempre a Vélez, donde fue un ídolo total entre los dos palos. Sin embargo, su declaración les pintó una sonrisa a los hinchas de Boca, ya que es evidente que Chilavert piensa que su perfil y su personalidad combinaban muy bien con el club azul y oro.

Ronaldo: la joya que casi brilló en La Bombonera



Quizás la historia más increíble de todas. A principios de los 90, un joven Ronaldo, que todavía no era el crack en el que se convirtió luego, fue ofrecido a Boca. El delantero brasileño mostraba condiciones descomunales, pero su posible arribo fue descartado por... otra vez, César Luis Menotti.

Ronaldo Nazário de Lima alcanzó la fama, dado que tras el rechazo del técnico xeneize terminó despegando en Cruzeiro, para luego maravillar al mundo con sus goles en el PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid y la selección de Brasil. Una carrera legendaria que, por poco, podría haber tenido como punto de partida el césped de la Bombonera.

Gattuso y Pirlo: dos campeones “casi” jugadores de Boca



El fútbol italiano también tuvo dos figuras que coquetearon con el club boquense: Gennaro Gattuso y Andrea Pirlo.

Gattuso, símbolo de “garra” y de temperamento en el mediocampo del Milan y la Azzurra, confesó en varias entrevistas que soñaba con jugar en Boca. Su admiración por el club, por el fervor de su hinchada y por el estilo aguerrido del equipo, lo llevaron a imaginarse vistiendo la camiseta del club, pero algunas circunstancias personales y familiares lo alejaron de esa posibilidad.

Andrea Pirlo, mucho más cerebral que su compatriota, también expresó su respeto por la historia del club de La Ribera. Aunque nunca hubo una negociación concreta, sí existió el deseo mutuo. “Boca es uno de esos clubes donde se respira fútbol todo el tiempo”, llegó a decir. Pero la realidad (y las exigencias del fútbol europeo) nunca lo pusieron cerca de concretarlo.

El que coqueteó y quedó: Ander Herrera



Uno de los casos más recientes es el del español Ander Herrera, campeón con el Manchester United y referente en el PSG y el Athletic de Bilbao. En más de una ocasión, el jugador de 35 años expresó ser “hincha fanático de Boca”. Finalmente, su sueño de jugar en el club se cumplió en enero de este año.

El contrato compromete a Herrera hasta finales del 2025, con la posibilidad de ampliar el plazo hasta el 2026. El 26 de febrero tuvo su estreno en el club xeneize en la Copa Libertadores ante Alianza Lima (2-1), en un encuentro que terminó con la eliminación del conjunto argentino en la definición por penales.

El 8 de marzo brilló en el triunfo por 3-0 frente a Central Córdoba, donde se lució con una asistencia. No obstante, en las tres semanas posteriores sufrió dos lesiones musculares. Aunque no todo han sido buenas noticias, el español no pierde la ilusión de vestir la azul y oro.

Fantasías que alimentan la historia



Hay algo magnético en la idea de los “casi”. Imaginar a Chilavert atajando en la Bombonera, a Ronaldo celebrando con la camiseta de Boca, a Gattuso trabando en la mitad de la cancha o a Pirlo ordenando el juego desde atrás.

Son escenarios que no ocurrieron, pero que alimentan el mito del club del Sur de Buenos Aires. En definitiva, demuestran que el fútbol argentino trasciende fronteras, que despierta pasiones, incluso en jugadores que nacieron y crecieron a miles de kilómetros. Que tantos cracks hayan estado cerca de llegar no es casualidad: tiene que ver con su historia, su mística y con ese imán que generan sus camisetas.