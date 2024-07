Paciente pateó en los genitales a un médico y agredió a enfermeras en Metán

Pedro Samson, gerente del hospital del Carmen, contó que "el domingo a media mañana concurrió un paciente con luxación de hombro, fue asistido por la guardia y reaccionó de manera violenta al ser consultado si había consumido algún tipo de sustancia".

Según explicó, el sujeto, fuera de sí, golpeó al médico con una patada en los genitales, agredió a enfermera y personal de guardia.

Samson explicó que no cuentan con personal policial en el nosocomio y solo cuentan para la parte de admisión pero no de seguridad ni policías. "Hace 6 meses tuvimos una reunión y estamos esperanzados en que esto se pueda solucionar con personal de seguridad en las horas que no tenemos oficiales de admisión. Tenemos que proteger a nuestro personal y que tenga garantías".

Buscando seguridad

Por su parte el diputado provincial Sebastián Otero confirmó que tras una reunión con el Ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez se "va destinar móviles que refuercen la seguridad en el hospital del Carmen Metán.

El Ministro se comprometió a enviar policías en el horario descubierto" publicó Multivisión.