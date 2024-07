Delivery fue asaltado, llamó a la policía pero estaban "cenando"

Rosario de la Frontera y el interior de nuestra provincia dejaron de ser esos lugares tranquilos a dónde los que vivimos en la vorágine de la ciudad buscábamos refugio, hechos realmente graves en materia de seguridad suceden constantemente y la verdad alarman a la sociedad en general que no puede desarrollar sus actividades con normalidad.

Esto es lo que le sucede por estas horas a los deliverys de R° de la Frontera que son asaltados permanentemente y se siente desprotegidos por la policía.

Fernando Pistán, delivery y víctima de delincuentes, contó lo que vivió días atrás cuando entregaba un pedido en el Matadero viejo y advirtió que con esta experiencia van descartando lugares donde trabajar.

"Estábamos en la calle Manuel Puch y termino de dejar el pedido, había unos chicos que estaban de espalda, no le presté atención. Cuando subí a la moto se vinieron encima mío, me piden primero la comida. No tenía nada de comida porque había entregado el pedido, entonces uno me dice, ¡dame la plata! Saca de abajo de la campera una pistola y me la pone en la garganta, no me quedó otra que darle el dinero"

Fernando contó asombrado que cuando hizo la denuncia que estos delincuentes minutos antes de asaltarlo habían asaltado a un remisero, desde la policía le dieron una insólita excusa. "Llame al 911 me piden urgente que vaya hacer la denuncia me dicen que no podían desplazar hasta el lugar, porque no tenían móvil, fui a hacer la denuncia y me dice el Oficial, 'sabe que usted llamó a la hora que el personal está cenando' menos mal que no sucedió nada grave, una desgracia con suerte porque lo material se repone, esperemos que encuentren a estos chicos" publicó por Multivisión.