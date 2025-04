Kiosco lleva un mes abierto y ya sufrió varios hechos delictivos en V° María Esther

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en zona Sudeste en V° María Esther, donde un kiosco que lleva inaugurado poco más de un mes sufrió distintos hechos de delictivos.

No vamos ni un mes y ya 5 robos tuvimos

Agustina, propietaria del negocio, ubicado en calle Franco López al 1600 de dicha barriada se mostró preocupada pero sostuvo que no se irá del lugar.

"Medio triste la verdad, arrancamos con mucha buena onda. Pusimos todo. Luces, guirnaldas y no duraron nada. La zona esta muy, muy fea. No vamos ni un mes y ya 5 robos tuvimos, entre gente que entraron e hicieron las supuestas transferencias y no existieron nunca. Feo todo".

La joven emprendedora habló sobre los delincuentes y las medidas de seguridad que implementó. "Tenemos cámaras de seguridad, podemos ver pero bueno, dicen que es gente de la zona pero no damos con ninguna de las personas que robaron. En uno de los robos estaba la policía al frente y no hizo nada, eran las 9 de la mañana. Yo llegaba, estaban al frente, les dije ¿cómo puede ser que no hayan visto nada?".

Asombrada, Agustina se refirió a lo que hicieron en uno de los tantos robos: "Teníamos un freezer afuera que ahora lo tuvimos que guardar adentro, porque se treparon encima del freezer, desenchufaron los focos, cortaron el cable, enroscaron y se lo llevaron. Pusimos luces en el techo e igual se la llevaron. Lo que dejés se sacan"

Respecto a la intervención policial, aseguró "La policía vino todas las veces acá, me tomaron la denuncia pero igual mucho no se puede hacer porque lamentablemente son personas de acá, es el circulo que hay , gente que frecuenta el lugar es gente que se droga. La policía no hace nada en realidad porque la tienen un ratito y la sueltan".

Consultada sobre si pensaron en irse o cerrar, sostuvo por Multivisión. "No pensamos en irnos, pero si como nos dijeron los vecinos no dejar nada afuera. Ver que la policía haga un recorrido, porque fuera de esa gente hay gente linda, buena, que necesitan cosas del día al día".

Por último reflexionó, teniendo en cuenta la cercanía a una Escuela, que debiera ser más segura la zona. "Por los niños, de todos, una seguridad general, no solo para un kiosco, un niño si necesita seguridad, no estar cerca de este tipo de gente que está en otro mundo con la droga, es peligroso".