Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París 2024

La Selección argentina Sub 23 obtuvo un importante triunfo ante Irak que lo mantiene con vida en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras la derrota ante Marruecos en el debut, los dirigidos por Javier Mascherano tenían una importante prueba este sábado para no complicar su clasificación a cuartos de final. Con goles de Thiago Almada, Luciano Gondou y Ezequiel Fernández, Argentina superó 3-1 a Irak y definirá su futuro el martes ante Ucrania.



¿Cuándo juega Argentina el próximo partido?

El próximo partido de la Selección argentina Sub 23, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos, será el martes 30 de julio, ante Ucrania.

Los partidos de Argentina en los Juegos Olímpicos 2024

Fecha 1: 1-2 vs. Marruecos

Fecha 2: 3-1 vs. Irak

Fecha 3: 30/7 vs. Ucrania /TN