Tras un caso de Hantavirus, el sur salteño se mantiene alerta y extrema cuidados

En los últimos días el hantavirus volvió a ser noticia en la provincia, luego que se reportara el fallecimiento de una joven en Guachipas por esta enfermedad, despertando sorpresa antelo insólito de la zona donde se reportó el caso, en esta oportunidad, letal.

Al respecto del mismo el gerente del hospital Nuestra Señora del Valle, en la localidad de La Viña, el doctor Diego Llera, estuvo hablando con el periodista Alejandro Tula reportando cómo fue la atención que brindaron a esta paciente y la posterior derivación ante el agravamiento de su estado.

“Fue un caso totalmente inesperado para la zona, hace 10 años que no se daba, es un caso muy aislado”, manifestó el gerente quien rememoró que la joven supo presentarse con anterioridad al hospital con síndrome febril y leves síntomas respiratorios.

Sin embargo días después entró al hospital con un cuadro de neumonía, tras lo cual se descompensó rápidamente. Permaneció internada unas horas pero después pidieron la derivación al hospital Papa Francisco. En este nosocomio estuvo unas horas pero luego pasó a terapia intensiva. “La intubaron, la reanimaron pero no duró más de 48 horas, es lamentable lo que ocurrió”, se apenó.

Alerta permanente

La noticia ha llevado a que la parte sur de la provincia extreme sus cuidados, atenta a que otro caso pudiera reportarse. Es el caso de Cafayate, por ejemplo, quien no descartando que algún caso pudiera darse, piden a la población priorice la prevención.

Roxana García Larsen, quien está a cargo del Hospital Ntra. Sra. del Rosario en Cafyatae, conversón el mencionado periodista señalando que, si bien no se han anoticiado casos, “no podemos aseverar que no tengamos esa enfermedad; en Cafayate autoridades de Salud y de Epidemiología están haciendo los estudios necesarios”, comentó.

Mientras se busca saber cómo fue la ruta del contagio, la profesional pidió que “los que se adentren a los bosques nativos, a buscar leña, los que estén en las zonas rurales, en zona cañavelares, que tomen los recaudos necesarios”.