Fue a trabajar y le vaciaron la casa, se llevaron mercadería y objetos de valor

Evangelina Murillo, una joven mamá de Tartagal, domiciliada en B° Santa Rita fue víctima de la inseguridad reinante en el Norte. Ella trabaja de lunes a lunes, distribuyendo su tiempo entre empleada de comercio y feriante los fines de semana, para sostenerse económicamente junto a sus hijas. El lunes salió de su domicilio alrededor de las 8 de la mañana cuando regresó se dio con su casa vaciada.

"Hoy no pude ir por temor que me vuelvan a robar. Espero encontrar algo de lo que se me llevaron, que son mercadería que yo vendo en la feria, maquillaje, acero quirúrgico, carteras varias, mochilas, pertenencias mías de mis hijas y dinero, si alguien vio algo o sabe dónde están vendiendo por favor que me informen".

La mujer cree que los delincuentes, a los cuales cree tener identificado, sabían su movimiento. "Siempre pasan por acá, son conocidos los que andan robando por esta zona. Yo creo que esperaron que yo me vaya para entrar".

Además recordó que no es la primera vez que sufre delitos en su domicilio. "Ya entraron varias veces, la última vez fue cuando yo estaba durmiendo con mis nenas, entraron, rompieron la puerta de adelante. Se llevaron mi celular, el de mis hijas, no escuchamos nada, no escuchamos nada, siempre vienen para acá, directamente a robar".

En cuanto a la respuesta de la policía tras su alerta, Evangelina dijo que el 911 se demoró "un montón". "Fui al destacamento a radicar la denuncia y me dijeron que tenía que esperar, que tenían que investigar, yo salí por mi misma a investigar, me dieron datos, nos certeros, todo lo que supe lo fui a decir a la policía y me dijeron iban a investigar, hay dos personas involucradas pero no hay certeza. Además me piden pruebas" concluyó por Multivisión.